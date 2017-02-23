ديلراي بيتش: راونيتش يعبر إلى دور الثمانية

واحتاج راونيتش إلى ساعة واحدة و34 دقيقة للفوز على كوريتش والتاهل لدور الثمانية حيث يلاقي البريطاني كيلي إدموند المصنف الثامن الذي تغلب على التايواني هسون لو ين 6-3 و3-6 و6-2.

وقال راونيتش: "لقد نجحت طريقة اللعب التي اعتمدت عليها.. أمامي الآن 36 ساعة للتعافي، تركيزي الآن ينصب على المباراة المقبلة".

وتأهل الأمريكيان جاك سوك وستيف جونسون أيضاً إلى دور الثمانية.

وفاز سوك المصنف الثالث على الإسباني غوييرمو غارسيا لوبيز 6-4 و6-1، كما فاز جونسون على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و6-1.