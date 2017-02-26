ديلراي بيتش: راونيتش يصطدم بسوك في النهائي

وأنقذ راونيتش كرة حاسمة في المجموعة الثانية، وحسم مباراته بإرساله الساحق الـ17، ليلاقي سوك الفائز على مواطنه دونالد يونغ 6-4 و7-6 (7-2).

وقال راونيتش بعد فوزه: "تعرفون أنّ المستوى سيكون متقارباً، لذا يتعلق الأمر بالحفاظ على الإنضباط والسلوك الإيجابي على أرض الملعب".

وكان راونيتش المصنف رابعاً عالمياً، انسحب هذا الشهر من كأس ديفيس لإصابة في فخذه تعرّض لها في بطولة أستراليا المفتوحة.

وكسر راوينتش (26 عاماً) إرسال دل بوترو في المجوعة الثانية، بيد أنّ صاحب الإرسالات القوية خسر إرساله سريعاً أمام دل بوترو حامل فلاشينغ ميدوز 2009.

وعلّق دل بوترو على خسارته: "قام برد كراتي بطريقة سريعة، ولم أتمكن من رد ضرباته المنخفضة في الكرات الخلفية.

من جهته، يبحث سوك عن لقبه الثاني هذا العام بعد تتويجه في أوكلاند في كانون الثاني/يناير.