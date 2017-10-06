دور طوكيو: فوز سريع لسيليتش يضعه في نصف النهائي

واحتاج سيليتش إلى 52 دقيقة فقط للتخلص من هاريسون الذي يحتل 47 مركزاً أدنى منه في تصنيف اللاعبين المحترفين.

وكان الكرواتي (29 عاماً) تخطى الكندي ميلوش راونيتش في الدور السابق بعد انسحاب الأخير لإصابة في ربلة الساق.

ويأمل سيليتش الذي خسر هذه السنة، نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، أمام السويسري روجيه فيدرر، في تحقيق نتيجة أفضل في طوكيو 2017 بعد خسارته في نصف النهائي العام الماضي أمام البلجيكي دافيد غوفان.

وقد يعاود سيليتش في حال بلوغه النهائي، ملاقاة غوفان الذي تغلب في ربع النهائي على الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5 و6-2.

ويلتقي غوفان في نصف النهائي الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الذي وضع حداً لسلسلة انتصارات الأميركي ستيف جونسون 6-صفر و7-5، علماً أن الأرجنتيني حقق في هذه الدور مفاجأة بإقصائه النمسوي دومينيك تييم من الدور الأول.

