دورة ميامي: نادال إلى النهائي للمرة الخامسة

واحتاج نادال إلى 25 دقيقة فقط لكي يحسم المجموعة الأولى لمصلحته، قبل أن يتحسن أداء منافسه الإيطالي الذي بدا قادراً على حسم المجموعة الثانية وإدراك التعادل، لكنه ارتكب خطأ مزدوجاً وسمح لمنافسه الإسباني بانتزاع إرساله ثم حسم المجموعة والمباراة في الشوط التالي.

ويأمل نادال الذي حقق فوزه الثامن على فونييني من أصل 11 مواجهة بينهما، أن يفك النحس الذي لازمه في ميامي حيث فشل في إحراز اللقب رغم وصوله إلى النهائي أربع مرات لكنه خسر أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر (2005) والروسي نيكولاي دافيدنكو (2008) والصربي نوفاك دجوكوفيتش (2011 و2014).

وقد يتواجه نادال في النهائي الثالث له في 2017 مع غريمه فيدرر الذي تفوّق على الإسباني في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة أوائل الموسم الحالي، ثم في الدور ثمن النهائي لدورة إنديان ويلز للماسترز في منتصف الشهر الحالي.

ويلتقي فيدرر، المصنف رابعاً والساعي إلى لقبه الثاني في 2017 والثالث في ميامي (بعد عامي 2005 و2006)، مع الأسترالي نيك كيريوس الثاني عشر.