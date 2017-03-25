دورة ميامي: فيدرر يلحق بفافرينكا والجزيري إلى الدور الثالث

أكد لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم سابقاً حرصه على مواصلة انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي.

واستهل مسيرته في بطولة ميامي للأساتذة بفوزه الثمين 7-6 (7-2) و6-3 على الأميركي فرانسيس تيافوي السبت في الدور الثاني للبطولة.

وشق فيدرر المصنف الرابع للبطولة، والفائز بلقب البطولة مرتين سابقتين في عامي 2005 و2006، طريقه بنجاح إلى الدور الثالث لتكون الخطوة الأولى على طريق استعادة اللقب.

ونجح فيدرر، الذي غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب الإصابة، في حصد لقبين مهمين في الموسم الحالي حيث أحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بالفوز على الإسباني رافاييل نادال في المباراة النهائية للبطولة خلال كانون ثان/يناير الماضي ثم توج يوم الأحد الماضي بلقب بطولة إنديان ويلز للأساتذة بالفوز على مواطنه ستانيسلاس فافرينكا في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول (على البطولة) بداية واثقة، بفوزه السبت على الأرجنتيني هوراسيو سيبالوس 6-3 و6-4.

وفي ظل غياب المصنفين الأول والثاني البريطاني آندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش بسبب الإصابة، يخوض فافرينكا أول بطولة ماسترز له وهو مصنف في المركز الأول.

واحتاج فافرينكا (31 عاماً والثالث عالمياً) الذي خسر نهائي دورة انديان ويلز الأخيرة للماسترز أمام مواطنه روجيه فيدرر، إلى ساعة و6 دقائق لتخطي سيبالوس المصنف 75 عالمياً.

ويلتقي فافرينكا في الدور المقابل التونسي مالك الجزيري (53 عالمياً) الفائز على الإسباني فيليسيانو لوبيز (36 عالمياً) 6-3و4-6 و6-3 في مباراة استغرقت ساعة و59 دقيقة.

وقال فافرينكا بعد المباراة: "كانت مباراة جيدة. الظروف كانت صعبة منذ وصولي. أنا سعيد من الطريقة التي تحركت بها... لم أنجح كثيرا هنا في الماضي. لا أعلم كثيراً سبب ذلك".

وتوج الثنائي موراي ودجوكوفيتش المصنفان أول وثانياً في العالم في النسخ الثماني الأخيرة لثاني دورات الماسترز للألف نقطة.

ويغيب موراي، بطل 2009 و2013، لإصابة في كوعه، على غرار دجوكوفيتش المتوج في فلوريدا أعوام 2007 و2011 و2012 و2014 و2015 و2016.

وبلغ الدور الثالث أيضاً البلجيكي دافيد غوفان والتشيكي توماس برديتش، بفوز الأول على داريان كينغ من باربادوس 7-5 و6-1 والثاني على الروسي اندري روبليف 6-3 و6-2.

ويلتقي غوفان في الدور المقبل مع الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الذي أقصى الإسباني دافيد فيرر بالفوز عليه 6-2 و6-3، فيما يلعب برديتش مع اللوكسمبورغي جيل مولر الفائز السبت على الإيطالي أندرياس سيبي 7-6 (7-3) و7-6 (7-1).

وتأهل أيضا الأميركي سام كويري بفوزه على الإسباني تومي روبريدو 6-2 و6-3، والفرنسي ادريان مانارينو بفوزه على الإيطالي باولو لورنتسي 6-4 و3-6 و6-2.