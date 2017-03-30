دورة ميامي: فيدرر يعبر بصعوبة إلى المربع الذهبي

وكان بمقدور فيدرر حسم المباراة مبكراً في المجموعة الثالثة، عندما تقدم 5-2، بيد أن برديتش أحرز 3 أشواط متتالية وفرض شوطاً حاسماً "تاي بريك" حسمه السويسري.

ويلتقي فيدرر في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الألماني الكسندر زفيريف والاسترالي نيك كيريوس.

وكان فيدرر تغلب على برديتش في طريقه إلى إحراز لقب بطولة استراليا مطلع العام الحالي.

ويغيب عن الدورة المصنفان الأول والثاني البريطاني اندي موراي والصربي نوفاك دجوكوفيتش بسبب الإصابة.