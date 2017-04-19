دورة مونتي كارلو: فافرينكا إلى ثمن النهائي

واستهل فافرينكا بطل 2014 والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، المباراة بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-2، لكنّ فيسيلي رد له التحية في الثانية وكسبها 6-4، قبل أن يستعيد السويسري توازنه في الحاسمة ويكسبها 6-2 وينهي المباراة في مصلحته في ساعة و22 دقيقة.

وكان فيسيلي فجر مفاجأة مدوية العام الماضي عندما جرّد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً في حينه، من اللقب بالفوز عليه في أولى مبارياته في الدور الثاني.

وهو الفوز الثاني لفافرينكا على فيسيلي في مباراتين فقط جمعتهما حتى الآن، بعد أولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2014.

ويلتقي فافرينكا المتوّج بثلاثة ألقاب كبيرة (أستراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016) في الدور المقبل الأوروغواياني بابلو كويفاس السادس عشر.

وبلغ الدور ذاته التشيكي توماس برديتش التاسع، بفوزه الصعب على الألماني المخضرم طومي هاس 3-6 و6-1 و6-4.

وأصبح هاس (39 عاماً) الثلاثاء أكبر لاعب يحقق فوزاً في مباراة ضمن دورات الماسترز عندما تغلب على الفرنسي بونوا بير 6-2 و6-3 في الدور الأول، وكان قاب قوسين أو أدنى الأربعاء من مواصلة مشواره في الدورة عندما كسب المجموعة الأولى 6-3.

إلا أنّ برديتش كسب المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-4، منهياً المباراة في ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لبرديتش على هاس في 5 مواجهات جمعت بينهما.

ويلعب برديتش في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس أو الفرنسي جيريمي شاردي المشارك ببطاقة دعوة.

وتأهل النمساوي دومينيك تييم السادس بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3 و6-2 في 61 دقيقة، ليلتقي البلجيكي دافيد غوفان العاشر.

وهو الفوز الثاني لتييم على هازه في 4 مباريات جمعت بينهما.

وحجز الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر بطاقة التأهل بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و6-4 في ساعة و28 دقيقة وفي أول مباراة بين اللاعبين.

ويلتقي كارينيو في الدور المقبل دجوكوفيتش الثاني والساعي إلى لقبه الثالث في الدورة بعد أول عام 2013 عندما أوقف سيطرة غريمه الإسباني رافاييل نادال عليها (8 ألقاب متتالية) بالفوز عليه في النهائي، والثاني في 2015 قبل أن يتنازل عنه لمصلحة نادال في 2016 حينما أحرز الأخير اللقب على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

ويبدأ نادال الذي صنّف رابعاً، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة البريطاني كايل إدموند.