دورة مونتي كارلو: تسونغا يغادر مبكراً

بات الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، الضحية الأولى في دورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، التي تقام على الملاعب الترابية، بخسارته في الدور الثاني الثلاثاء أمام مواطنه أدريان مانارينو 7-6 (7-3) و2-6 و3-6.

وأعفي تسونغا المصنف عاشرا عالميا، من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وكان تسونغا الذي احتفل بميلاده الثاني والثلاثين الاثنين، بلغ نصف نهائي دورة مونتي كارلو العام الماضي.

وفي الدور الأول، فاز جيل مولر من لوكسمبورغ على الإسباني تومي روبريدو 6-2 و6-2، والألماني تومي هاس على الفرنسي بونوا بير 6-2 و6-3، والتشيكي ييري فاسيلي على الألماني ميشا زفيريف 7-6 (7-3) و6-3، والفرنسي لوكاس بوي على الأميركي راين هاريسون 6-2 و6-4، والإيطالي باولو لورنتسي على الإسباني مارسيل غرانويرز 6-2 و6-4، والألماني يان-لينارد شتروف على النرويجي كاسبر رود 6-4 و6-4، والهولندي روبن هازه على دامير دجومهور 6-3 و6-2، والروسي كارن خاتشانوف على الفرنسي نيكولا ماهو 6-2 و6-4.

وأحرز الإسباني رافاييل نادال لقب العام الماضي على حساب الفرنسي غايل مونفيس، وسيبدأ الدفاع عن لقبه ضد البريطاني كايل إدموند.