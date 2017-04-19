دورة مونتي كارلو: انتصارات صعبة لموراي وفافرينكا ونادال

حقق البريطاني أندي موراي المصنف أول والسويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث والإسباني رافايل نادال الرابع في البطولة انتصارات صعبة الأربعاء لبلوغ الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو لكرة المضرب، ثالث دورات الألف نقطة للماسترز، والتي تقام على الملاعب الترابية.

ففي الدور الثاني، فاز موراي على جيل مولر من لوكسمبورغ 7-5 و7-5، وفافرينكا على التشيكي ييري فيسيلي 6-2 و4-6 و6-2، ونادال حامل اللقب على البريطاني كايل إدموند 6-صفر و5-7 و6-3.

وأعفي موراي وفافرينكا ونادال من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وهي المباراة الأولى للبريطاني منذ خروجه أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل في الدور الثاني لدورة إنديان ويلز الأميركية في 12 آذار/مارس.

وابتعد موراي بسبب إصابة في كوعه، فغاب عن دورة ميامي الأميركية مطلع الشهر الجاري وعن المواجهة التي خسرتها بريطانيا أمام فرنسا في ربع نهائي مسابقة كأس ديفيس للمنتخبات.

ويلتقي موراي في مباراته المقبلة الإسباني ألبرت راموس الفائز على الأرجنتيني كارلوس برلوك 6-2 و6-2.

من جهته، استهل فافرينكا بطل 2014 مباراته مع فيسيلي بقوة وكسب المجموعة الأولى بسهولة 6-2، لكن فيسيلي رد له التحية في الثانية وكسبها 6-4، قبل أن يستعيد السويسري توازنه في الحاسمة ويكسبها 6-2 وينهي المباراة في صالحه في ساعة و22 دقيقة.

وكان فيسيلي فجر مفاجأة مدوية العام الماضي عندما جرد الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً في حينه، من اللقب بالفوز عليه في أولى مبارياته في الدور الثاني.

وهو الفوز الثاني لفافرينكا على فيسيلي في مباراتين فقط جمعتهما حتى الآن، بعد أولى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز عام 2014.

ويلتقي فافرينكا المتوج بثلاثة ألقاب كبيرة (أستراليا 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016) في الدور المقبل الأوروغوياني بابلو كويفاس السادس عشر في المنافسات.



فوز صعب لنادال



وعانى نادال الملقب بـ "ملك" الملاعب الترابية للفوز على إدموند واحتاج إلى نحو ساعتين و20 دقيقة لتخطيه في ثلاث مجموعات.

ويلتقي الإسباني في مباراته المقبلة الألماني يان-لينارد شتروف الذي أخرج البلغاري غريغور ديميتروف الثامن في المنافسات بفوزه عليه 4-6 و6-3 و6-2.

وسيطر نادال على دورة مونتي كارلو باحرازه ثمانية ألقاب متتالية بين 2005 و2012 قبل أن ينهي الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في حينها احتكاره له بفوزه عليه في نهائي 2013.

إلا أن نادال توج بلقبه التاسع في نسخة 2016 على حساب الفرنسي غايل مونفيس.

واستعاد نادال جزئا من مستواه هذا الموسم فبلغ نهائيي بطولة ملبورن الأسترالية ودورة ميامي، ليخسر في المرتين أمام السويسري روجيه فيدرر المبتعد هذه الفترة عن الملاعب للراحة.

وبلغ الدور ذاته التشيكي توماس برديتش التاسع في البطولة بفوزه الصعب على الألماني المخضرم طومي هاس (39 عاماً) 3-6 و6-1 و6-4.

وكان هاس أصبح الثلاثاء أكبر لاعب يحقق فوزاً في مباراة ضمن دورات الماسترز عندما تغلب على الفرنسي بونوا بير 6-2 و6-3 في الدور الأول، وكان قاب قوسين أو أدنى الأربعاء من مواصلة مشواره في الدورة عندما كسب المجموعة الأولى 6-3.

إلا أن برديتش وصيف 2015، كسب المجموعتين الثانية والثالثة 6-1 و6-4، منهيا المباراة في ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لبرديتش على هاس في 5 مواجهات جمعت بينهما.

ويلعب برديتش في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس في المنافسات الفائز على الفرنسي جيريمي شاردي المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-صفر.

وتأهل النمسوي دومينيك تييم السادس في البطولة بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3 و6-2 في 61 دقيقة، ليلتقي البلجيكي دافيد غوفان العاشر في الدورة.

وهو الفوز الثاني لتييم على هازه في 4 مباريات جمعت بينهما.

وحجز الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثالث عشر بطاقته بتغلبه على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و6-4 في ساعة و28 دقيقة وفي أول مباراة بين اللاعبين. ويلتقي كارينيو في الدور المقبل دجوكوفيتش الثاني والساعي إلى لقبه الثالث في الدورة بعد عامي 2013 و2015.

وفي الدور الثاني أيضًا، فاز الألماني ألكسندر زفيريف على الإسباني فيليسيانو لوبيز 6-صفر و6-4، والفرنسي لوكاس بوي على الإيطالي باولو لورنتسي 6-2 و6-4، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الإسباني روبرتو باوتيستا 6-3 و7-6 (7-3).



