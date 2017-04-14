دورة مراكش: كوريتش يبلغ المربع الذهبي

وكان كوريتش خسر نهائي العام الماضي أمام الأرجنتيني فيديريكو دلبونيس الذي انسحب هذا العام من الدور الأول أمام المغربي رضا العمراني الذي سقط في الدور الثاني أمام كوريتش.

ويلتقي كوريتش في الدور المقبل التشيكي ييري فيسيلي الفائز على الإيطالي باولو لورنتسي الخامس 3-6 و6-3 و7-6 (7-5).

وبلغ دور الأربعة أيضاً الألماني فيليب كولشرايبر الثالث بتغلبه على مواطنه يان-لينارد ستروف 3-6 و7-5 و6-3، ليلتقي مع الفرنسي بونوا بير السادس أو الإسباني طومي روبريدو.