دورة مدريد: نادال أمام المهمة المعتادة على الملاعب الترابية

منذ بدء مشاركاته على الملاعب الترابية هذا الموسم، بعد غياب لنحو شهرين بسبب الاصابة، لم يرحم الماتادور البالغ 31 عاما منافسيه: في كأس ديفيس مع اسبانيا ضد المنتخب الالماني، وفي دورتي مونتي كارلو وبرشلونة، ومن غير المرجح أن يختلف الأمر في مدريد.

وأثبت نادال حامل 16 لقباً في البطولات الكبرى، أنه تعافى بشكل كامل من آثار الاصابة، فتوج بلقبه الحادي عشر في مونتي كارلو، والحادي عشر أيضا في برشلونة، من دون أن يخسر أي مجموعة.

يركز نادال على "درة تاج" الموسم الترابي، بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس، ثاني بطولات الغراند سلام للموسم، والتي ستقام بين 27 أيار/مايو و10 حزيران/يونيو، وفيها يسعى إبن مايوركا الاسباني إلى تعزيز رقمه القياسي الحالي (10 ألقاب).

أما في مدريد، فهو حامل اللقب الباحث عن لقبه السادس، علماً أن فوزه الأول عام 2005 كان في وقت لا تزال الدورة تقام على أرضية صلبة.

ويستفيد الإسباني من غياب العديد من اللاعبين البارزين، ومنهم السويسري روجيه فيدرر الذي اختار للعام الثاني توالياً عدم خوض الدورات الترابية، والبريطاني المصنف أول عالمياً سابقاً أندي موراي الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا.

أما المصنف أول عالمياً سابقاً الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والذي عاد إلى الملاعب في الأسابيع الماضية بعد تدخل جراحي لعلاج إصابة في المرفق، فما زال بعيداً عن مستواه الاعتيادي. وأقر الصربي المتوج بـ 12 لقباً في البطولات الكبرى، بأنه ارتكب خطأ بالعودة المبكرة إلى الملاعب، واعداً بالعمل على تحسين أدائه واللعب بشكل أفضل.

وخرج دجوكوفيتش في الدور ثمن النهائي لمونتي كارلو أمام المصنف سابعاً عالمياً النمسوي دومينييك تييم، وبعدها مباراته الأولى في برشلونة (في الدور الثاني) أمام السلوفاكي مارتن كليزان المصنف.

19 فوزا توالياً

رفع نادال عدد انتصاراته على الملاعب الترابية إلى 19 فوزاً دون خسارة أي مجموعة، في سلسلة متواصلة من بطولة رولان غاروس 2017. ومنذ العام الماضي، تلقى نادال خسارة وحيدة على الملاعب الترابية، كانت في دورة روما 2017 أمام تييم، الذي فاز عليه نادال بصعوبة العام الماضي في نهائي دورة مدريد 7-6 (8/10) و6-4.

إلا أن نادال تفوق بسهولة على تييم في مواجهتهما الأخيرة في ربع نهائي مونتي كارلو بنتيجة 6-صفر و6-2.

الوحيد الذي لم يواجه نادال في الفترة الماضية بسبب غيابه منذ نهاية آذار/مارس، هو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو السادس عالمياً، المتوج بلقب دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز على حساب فيدرر.

وأعفي المصنفون الثمانية الأوائل (نادال، زفيريف، ديميتروف، دل بوترو، تييم، الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، الأميركي جون إيسنر، وغوفان) من الدور الأول، والذي ستجمع أبرز مبارياته بين نيشيكوري ودجوكوفيتش.