دورة مدريد: راونيتش يتأهل وتسونغا ينسحب

ويلتقي راونيتش، الباحث عن لقبه الأول في دورات الألف نقطة والذي تبقى أفضل نتائجه فيها بلوغه نهائي انديان ويلز عام 2016 وتورونتو عام 2013 وباريس عام 2014، في الدور المقبل مع البلجيكي دافيد غوفان التاسع والفائز الثلاثاء على الألماني فلوريان ماير.

ويأمل راونيتش تجاوز غوفان وبلوغ الدور ربع النهائي للموسم الثالث توالياً، وان يتمكن هذه المرة من الوصول أقله إلى نصف النهائي للمرة الأولى من أصل سبع مشاركات.

وإنتهى مشوار الفرنسي جو ويلفريد تسونغا العاشر عند الدور الثاني بعد اضطراره للانسحاب بسبب اصابة في كتفه، ما منح الإسباني دافيد فيرر بطاقة العبور إلى الدور الثالث دون أن يلعب.

ويلتقي الإسباني البالغ 35 عاماً والمتوج بلقب واحد في دورات الماسترز وكان عام 2012 في باريس (خسر 6 مباريات نهائية)، في الدور المقبل مع الياباني كي نيشيكوري السادس أو الأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

وأكد تسونغا، الفائز بلقبين في الماسترز عامي 2008 في باريس و2014 في كندا، أنه شعر بأوجاع الأسبوع الماضي خلال التمارين "ثم عاودتني في مباراتي ضد الروسي اندري كوزنستوف (في الدور الأول). لا يمكنني المخاطرة لأن دورات أخرى بإنتظاري في الأسابيع القليلة المقبلة".

وتأهل أيضاً الأسترالي نيك كيريوس السادس عشر بفوزه على الأميركي راين هاريسون 6-3 و6-3، وهو سيواجه الإسباني رافايل نادال الرابع وبطل 2005 و2010 و2013 و2014 أو الإيطالي فابيو فونييني.

ولدى السيدات، بلغت اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا الدور ربع النهائي بفوزها على الإسبانية لارا اروابارينا 7-5 و6-2.