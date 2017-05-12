دورة مدريد: دجوكوفيتش في المربع الذهبي بعد انسحاب نيشيكوري

وضمن دجوكوفيتش وجوده في دور الأربعة للمرة الخامسة في مدريد، وهو يمني النفس بأن يواصل مسيرته للاحتفاظ باللقب ورفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب في هذه الدورة (بعد 2011 و2016)، وإلى 31 في دورات الماسترز. الا أنه قد يواجه الإسباني رافايل نادال في نصف النهائي في حال فوز الأخير على البلجيكي دافيد غوفان.

أما في ما يخص نيشيكوري المصنف ثامناً عالمياً، فيأتي انسحابه من مباراة ربع النهائي بعدما غاب أيضاً عن دورة برشلونة الشهر الماضي بسبب الإصابة، والشك يحوم أيضاً حول مشاركته في دورة روما للماسترز الأسبوع المقبل، وربما في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام والتي تنطلق في 22 أيار/مايو.