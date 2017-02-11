دورة كيتو: إستريا بورغوس يواصل مشواره الناجح

وهذا الفوز الثالث عشر توالياً في هذه الدورة للاعب البالغ 36 عاماً والمصنف 156 عالمياً، كونه توّج بلقب نسختي 2015 و2016 (10 انتصارات بالمجمل) ثم وصل في النسخة الحالية إلى دور الأربعة (ثلاثة انتصارات حتى الآن) حيث سيلتقي البرازيلي توماس بيلوتشي المصنف رابعاً والذي تغلب بدوره على الأرجنتيني رينتسو أوليفو الثامن 6-2 و6-1.

ويبحث أستريا عن لقبه الثالث في هذه الدورة التي أصبح متخصصاً بها، لاسيما أنه لم يفز بلقب أي دورة أخرى خلال مسيرته ولم يصل حتى إلى أي مباراة نهائية باستثناء كيتو.

وستكون المباراة الثانية في دور الأربعة، بين الإسباني ألبرت راموس الثاني والإيطالي باولو لورنتسو الثالث بعد فوزهما على الإسباني الآخر روبرتو كارباييس 7-5 و4-6 و6-2، والأميركي راجيف رام 6-3 و6-4 على التوالي.