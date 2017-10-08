وتفوّق البلجيكي (26 عاماً) على منافسه المصنف 31 عالمياً بسهولة 6-3 و7-5، ليحرز اللقب الثاني له هذا الموسم والثاني بعد دورة شنزن الصينية مطلع تشرين الأول/أكتوبر، ما سيعني عودته الإثنين إلى نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وسيحتل غوفان المركز الثامن في التصنيف الذي يخوّله المشاركة في بطولة الماسترز التي تنطلق في لندن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وتجمع اللاعبين الثمانية الأوائل في التصنيف العالمي.

وبدا غوفان في نهائي الأحد أفضل من منافسه لاسيما على إرساله، إذ لم يخسر سوى أربع نقاط على الإرسال في المجموعة الأولى، وبدا أيضاً متعافياً من آلام عاناها مطلع الأسبوع في ركبته اليسرى.

أمّا مانارينو (29 عاماً) الباحث عن لقبه الاحترافي الأول، فبدأ المجموعة الأولى بشكل متردد، قبل أن يحسّن مستواه بعض الشيء في المجموعة الثانية، من دون أن يشكّل تهديداً جدياً لمنافسه.

وهو الفوز الثاني لغوفان على مانارينو في مباراتين بينهما.

وخاض البلجيكي أربع مباريات نهائية في 2017، فخسر في روتردام الهولندية وصوفيا البلغارية. أمّا الفرنسي، فكان يخوض النهائي الثاني له هذه السنة بعد دورة أنطاليا التركية، والرابع في مسيرته.