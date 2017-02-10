دورة صوفيا: باوتيستا وغوفان إلى نصف النهائي
تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا حامل اللقب والبلجيكي دافيد غوفان إلى نصف نهائي دورة صوفيا الدولية لكرة المضرب البالغ مجموع جوائزها 540 ألف دولار.
في ربع النهائي الجمعة، فاز باوتيستا على اللوكسمبورغي جيل مولر 7-5 و7-6 (7-5)، وسيواجه في دور الأربعة البلجيكي دافيد غوفان الفائز على موطنه ستيف دارسيس بسهولة 6-1 و6-3.
وكان باوتيستا أحرز لقب العام الماضي على حساب الصربي فيكتور ترويسكي الذي خسر اليوم أمام البلغاري غريغور ديميتروف 3-6 و3-6.
ويلتقي ديميتروف في دور الأربعة مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي أقصى السلوفاكي مارتن كليزان بتغلبه عليه صفر-6 و6-3 و6-3.