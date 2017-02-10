دورة صوفيا: باوتيستا وغوفان إلى نصف النهائي

في ربع النهائي الجمعة، فاز باوتيستا على اللوكسمبورغي جيل مولر 7-5 و7-6 (7-5)، وسيواجه في دور الأربعة البلجيكي دافيد غوفان الفائز على موطنه ستيف دارسيس بسهولة 6-1 و6-3.

وكان باوتيستا أحرز لقب العام الماضي على حساب الصربي فيكتور ترويسكي الذي خسر اليوم أمام البلغاري غريغور ديميتروف 3-6 و3-6.

ويلتقي ديميتروف في دور الأربعة مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الذي أقصى السلوفاكي مارتن كليزان بتغلبه عليه صفر-6 و6-3 و6-3.