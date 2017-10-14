دورة شنغهاي: نادال يبلغ النهائي

وتفوق الإسباني على منافسه الكرواتي المصنف خامساً عالمياً، بنتيجة 7-5 و7-6 (7-3)، في مباراة تنافسية أنقذ خلالها "الماتادور" (31 عاماً) ثلاث فرص لسيليتش للفوز بالمجموعة الأولى.

وبعد فوزه الصعب بالمجموعة الأولى، ضغط نادال منذ البداية في الثانية، وتمكن من كسر إرساله في الشوط الثالث، قبل أن يرد سيليتش الكسر ويتعادل اللاعبان 3-3 بعد خطأ من نادال الذي لم يكتم غضبه، وقام بضرب المضرب بركبته مرتين.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال مجدداً في المجموعة نفسها، وصولاً إلى الشوط الفاصل الذي حسمه نادال لصالحه.

ويبحث نادال عن لقبه السابع هذا الموسم، وهو سيلاقي في النهائي الفائز من المباراة الثانية في نصف النهائي، بين المصنف ثانيا السويسري روجيه فيدرر والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

وأكد المنظمون السبت أن دل بوترو (29 عاماً) سيخوض المواجهة مع فيدرر (36 عاماً)، على رغم تعرضه لاصابة في رسغه الأيسر خلال مباراته في الدور ربع النهائي الجمعة أمام الصربي فيكتور ترويسكي، والتي أنهاها الأرجنتيني بمجموعتين مقابل مجموعة.

وسبق لدل بوترو الفائز بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2009، ان عانى من سلسلة إصابات لاسيما في رسغه الأيسر، كادت أن تضع حداً لمسيرته في ملاعب كرة المضرب.

وفي حال فوز فيدرر في نصف النهائي الذي يقام السبت، سيكون متابعو كرة المضرب على موعد مرتقب الأحد مع مواجهة بين نادال وفيدرر، ستكون الرابعة هذه السنة بين الخصمين اللدودين.