ومن المقرر أن يلتقي نادال في نصف النهائي سيليتش، بينما يجمع نصف النهائي الثاني فيدرر ودل بوترو، علماً أنّ مشاركة الأخير غير مؤكدة بعد تعرضه اليوم لإصابة جديدة في رسغه الأيسر.

في الدور ربع النهائي، واجه الإسباني المصنف أول عالمياً، صعوبة في تخطي البلغاري غريغور ديميتروف السادس 6-4 و6-7 (4-7) 6-3، بينما تخطى فيدرر الفرنسي ريشار غاسكيه 7-5 و6-4.

أما سيليتش، ففاز على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و6-4، بينما تفوّق دل بوترو على الصربي فيكتور ترويسكي 4-6 و6-1 و6-4.

وخلافاً لمباراته السابقة التي تخطى فيها بسهولة الإيطالي فابيو فونييني، واجه نادال صعوبة لتكرار فوزه على ديميتروف بعدما أخرجه من نصف نهائي دورة بكين الأسبوع الماضي في طريقه إلى لقبه السادس هذا الموسم والخامس والسبعين في مسيرته.

وهو الفوز العاشر لنادال على ديميتروف في مسيرتهما الاحترافية حتى الآن، علماً أنّ الإسباني يبحث عن لقبه الأول في دورة شنغهاي التي كانت أفضل نتيجة له فيها الحلول وصيفا عام 2009.

وقال ابن مايوركا المتوج بـ16 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: "أنا سعيد جداً، كانت مباراة صعبة جداً، قدّمنا نحن الإثنين مستوى رفيعاً في اللعبة. استمتعت بها، إنها معركة كبيرة بين لاعبين لعبا طوال الوقت بتركيز عال".

وتابع: "أحقق الفوز في الكثير من المباريات المتتالية وأنا سعيد بكل شيء، ودعونا نرى ماذا سيحدث غداً، ولكن إن اتمكن من الفوز في بكين وابلغ نصف النهائي هنا في دورتين صعبتين ضد لاعبين اقوياء، فانه يجب فقط التركيز على مواصلة هذا الزخم".

فيدرر إلى النهائي مباشرة؟

من جهته، لم يلاق فيدرر (36 عاماً) صعوبة في مواجهة غاسكيه، وتفوق بمجموعتين دون مقابل ليتقدم إلى نصف النهائي، على طريق نهائي محتمل ضد نادال، سيكون رابع مواجهة بينهما هذا الموسم.

والتقى نادال وفيدرر ثلاث مرات هذه السنة (نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، نهائي دورة ميامي الأميركية للماسترز، ودور الـ 16 لبطولة إنديان ويلز الأميركية للماسترز). وفاز السويسري بالمواجهات الثلاث.

وحقق المخضرم فيدرر (36 عاماً) فوزه السادس عشر على غاسكيه في 18 مباراة بينهما.

وقد يجد فيدرر الباحث عن لقبه السادس هذا الموسم، طريقه معبّداً إلى النهائي، في حال لم يتمكن دل بوترو من خوض المباراة، علماً أنّ الأرجنتيني أقصى السويسري من ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي فيدرر في الدور المقبل دل بوترو المصنف 23 عالمياً، والذي تخطى الصربي ترويسكي المصنف 54 عالمياً بصعوبة في مباراة تعرض فيها الأرجنتيني للإصابة مجدداً في رسغه.

وسقط دل بوترو (29 عاماً) خلال المباراة، وبعد توقف لبضع دقائق حيث خضع للمعاينة، عاود اللعب، وتمكن من كسر إرسال منافسه.

وأتى سقوط الأرجنتيني في المجموعة الثالثة عندما كانت النتيجة 2-2، علماً أنه سبق له إجراء عمليات جراحية في الرسغ نفسه ثلاث مرات خلال مسيرته التي كادت لعنة الاصابات أن تضع حداً لها.

وقال دل بوترو: "شعرت لحظتها بوجود مشكلة ما لكني تابعت اللعب (...) لكن الآن حان الوقت لكي أخضع لفحوص طبية وأرى ما سيقوله الطبيب".

وأضاف: "الأمر يقلقني بطبيعة الحال، لكني اعتدت على إدارة هذا الامر في السابق. سأشاور الأطباء قبل اتخاذ أي قرار. بالطبع، أود اللعب وأريد أن أكون في كامل مستواي لكنني سأرى ماذا سيحصل".

وتابع: "أنا سعيد جداً لبلوغي الدور نصف النهائي لدورة من هذا المستوى لكن من الآن وصاعداً صحتي هي الأهم. عانيت الكثير من الإصابات خلال مسيرتي والآن حان الوقت للاعتناء بصحتي"، مؤكداً أنه في حال "عدم وجود أي أمر خطر، سأكون متواجدا هنا وسأقدم أفضل ما لدي".

إلى ذلك، اقترب سيليتش خطوة إضافية من ضمان المشاركة في بطولة الماسترز للاعبين الثمانية الأوائل في العالم المقررة الشهر المقبل في لندن، بفوزه على راموس 6-3 و6-4.

وقال سيليتش: "فريقي قام بعمل جيد فعلاً في جميع جوانب أدائي لرفعه إلى المستوى الذي يمكنني الحفاظ عليه كل أسبوع، وقد فهمت كل الأمور التي كنا نعمل عليها، وكانوا (أفراد الفريق) واضحين جداً معي (...) أنا أكثر ثباتاً في مستوى الإرسال وأفوز بالكثير من الإرسالات والمباريات".