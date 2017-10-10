دورة شنغهاي: ايسنر يفلت من الخروج المبكر

أفلت الاميركي جون ايسنر المصنف ثانيا عشر من الخروج المبكر وحجز بطاقته الى الدور الثاني بشق النفس امام الصربي دوسان لايوفيتش الصاعد من التصفيات بالفوز عليه 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (8-6) الثلاثاء في الدور الاول من دورة شنغهاي الدولية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للالف نقطة والبالغة جوائزها نحو ثمانية ملايين يورو.

وخسر ايسنر المجموعة الاولى 4-6، واضطر الى خوض شوط فاصل في الثانية لادراك التعادل 7-6 (7-5)، ولم تختلف الحال في الثالثة الحاسمة حيث كسبها بعد شوط فاصل ايضا 7-6 (8-6).

ويلتقي ايسنر في الدور الثاني مع لاعب اخر صاعد من التصفيات هو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي حجز بطاقته الاثنين على حساب الروسي كارين خاتشانوف.

وانسحب الاسترالي نيك كيريوس الثالث عشر من الدور الاول عقب خسارته المجموعة الاولى امام الاميركي ستيف جونسون 6-7 (5-7) وذلك بعد يومين فقط من خسارته نهائي دورة بكين امام الاسباني رافايل نادال.

وترك كيريوس (22 عاما) الملعب فجأة ودون اي تفسير بعد تلقيه انذارا من حكم المباراة عقب نهاية المجموعة الاولى.

واوضح عضو في الجهاز الفني لكيريوس لوكالة فرانس برس ان هذا الخروج المفاجئ قد يكون بسبب اصابة في الكتف. واذا كان بدا الاسترالي منزعجا فعلا في بداية المباراة، فانه استعاد كل مؤهلاته في بداية الشوط الفاصل.

واعتاد كيريوس على المشاكسة في الملاعب. وكان صب جام غضبه على حكم مباراته امام نادال الاحد بسبب جدال حول نقطة.

ويلتقي جونسون في الدور الثاني مع الصيني دي وو الـ233 عالميا والمشارك ببطاقة دعوة والذي كان اطاح بالفرنسي جيريمي شاردي من الدوةر الاول.

واضطر الاميركي جاك سوك الرابع عشر أيضا الى الانسحاب امام الاوكراني الكسندر دولغوبولوف الصاعد من التصفيات.

وكسب سوك المجموعة الاولى 6-4، وخسر الثانية 1-6 ثم تخلف 1-2 في الثالثة الحاسمة قبل ان يعلن انسحابه.

ويلتقي دولغوبولوف في الدور المقبل مع الاسباني فيليسيانو لوبيز.

كما تأهل ايضا الاميركي راين هاريسون بفوزه على الصيني جانغ زي المشارك ببطاقة دعوة 6-2 و6-3، والبريطاني الياز بيديني بتغلبه على الايطالي باولو لورنتسي 6-1 و6-4، والارجنتيني دييغو شفارتسمان بفوزه على الاسترالي جوردان طومسون الصاعد من التصفيات 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي هاريسون مع البلغاري غريغور ديميتروف السادس والذي اعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الاوائل، وبيديني مع الالماني الكسندر زفيريف الثالث، وشفارتسمان مع السويسري روجيه فيدرر الثاني.

وبات الاسباني البرت راموس اول المتأهلين الى ثمن النهائي بفوزه على مواطنه بابلو كارينيو بوستا السابع 7-5 و7-5، ليضرب موعدا مع الجنوب افريقي كيفن اندرسون الحادي عشر او الالماني يان-لينارد ستروف.

وفاز اندرسون على الفرنسي ادريان مانارينو 6-3 و6-1، وستروف على مواطنه ميشا زفيريف 3-6 و6-5 ثم بالانسحاب.



