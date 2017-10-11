دورة شنغهاي: الكسندر زفيريف إلى الدور الثالث

وتقدم زفيريف بسرعة 4-صفر قبل أن يعلن بيدين انسحابه بعد 12 دقيقة فقط بداعي اصابة في القدم.

ويبحث الشاب الألماني (20 عاماً) عن لقبه السادس هذا الموسم، وهو أعفي مع المصنفين الثمانية الأوائل من خوض الدور الأول.

وتضم قائمة المشاركين في الدورة الاسباني رافال نادال الأول والسويسري روجيه فيدرر الثاني اللذين يدخلان المنافسات اليوم أيضاً.

وكان زفيريف ضمن المشاركة في دورة للماسترز التي تجمع الاعبين الثمانية الاوائل في العالم، بعد بلوغه الجمعة نصف نهائي دورة بكين الاسبوع الماضي، ليصبح اصغر لاعب يتأهل اليها منذ الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو عام 2008.

وفي الدور الثاني أيضاً، عانى البلغاري غريغور ديميتروف السادس للفوز على الأميركي راين هاريسون 3-6 و6-3 و7-6 (8-6)، ولحق به الأميركي سام كويري العاشر بفوزه على مواطنه فرانسيس تيافوي 6-3 و7-6 (9-7).