دورة شنغهاي: الفرنسي بويي إلى الدور الثاني

ويلتقي بويي الذي أحرج هذا الأسبوع الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالمياً، في افتتاح دورة بكين التي توج بها الاسباني اليوم، في الدور الثاني من دورة الماسترز مع الايطالي فابيو فونييني الفائز على الاسباني فرناندو فرداسكو 2-6 و6-4 و6-2.

وتغلب الفرنسي جيل سيمون على الصيني وو يي بينغ المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و6-4، وسيقابل البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثامناً والمعفى على غرار السبعة الأوائل من خوض الدور الاول.

وكان غوفان المصنف 11 عالمياً أحرز اليوم لقب دورة طوكيو، هو الثاني له في أسبوعين بعد دورة شينزن الصينية.

وفاز الأميركي جاريد دونالدسون على الأوروغوياني بابلو كويفاس 6-7 (7-9) و6-4 و6-4، وسيلعب في الدور الثاني مع نادال.

ويشارك في دورة شنغهاي أبرز المصنفين وفي طليعتهم السويسري روجيه فيدرر، فيما يغيب بداعي الاصابة الصربي نوفاك دجوكوفيتش والبريطاني آندي مكوراي حامل اللقب الذي فاز في نهائي العام الماضي على الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت 7-6 (7-1) و6-1.

بدوره، يبدأ باوتيستا آغوت الذي صنف في المركز التاسع، مشواره ضد الكوري الجنوبي تشونغ هيون.