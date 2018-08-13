دورة سينسيناتي: خروج موراي من الدور الأول

وحقق بويي (24 عاماَ) فوزه الأول على موراي في خمس مواجهات بينهما، في ساعة و55 دقيقة.

وعانى موراي هذا الموسم، بعد غياب لنحو عام عن الملاعب بسبب إصابة في الورك وإجراء عملية جراحية مطلع العام الحالي.

وتأتي خسارة موراي (31 عاماً) قبل نحو أسبوعين من انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، والتي تنطلق في نيويورك في 27 آب/أغسطس.

وأحرز موراي لقب البطولة الأميركية عام 2012، ضمن ثلاثة ألقاب له في الغراند سلام.



ويلتقي بويي في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأميركي مايكل موه والأرجنتيني ليوناردو ماير.