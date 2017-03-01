دورة ساو باولو: كويفاس وكارينيو بوستا يبدآن مشوارهما من الدور الثاني
يبدأ الأوروغوياني بابلو كويفاس بطل الموسم الماضي والإسباني بابلو كارينيو بوستا الوصيف مشوارهما من الدور الثاني في دورة ساو باولو الدولية لكرة المضرب.
وصنف كويفاس في المركز الثالث في البطولة، وسيلاقي في المحطة الأولى الأرجنتيني فاكوندو باغنيس الفائز على الصربي دوشان لايوفيتش 6-2 و7-5.
من جانبه، يلتقي كارينيو بوستا المصنف أول في البطولة مع البرازيلي جواو سوزا الذي هزم الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-2 و7-6 (7-3).
وأعفي المصنفون الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول، وسيلعب الإسباني ألبرتو راموس الثاني في البطولة مع البرتغالي غاستاو إلياس الفائز على البرازيلي أورلاندو لوز 6-2 و7-5، والبرتغالي جواو سوزا الرابع في البطولة مع الأرجنتيني رنزو أوليفو الذي تغلب على الإسباني إينيغو سرفانتس 7-6 (8-6) و6-4.
وفاز في الدور الأول الإيطالي فابيو فونييني الخامس في البطولة على مواطنه ماركو تشيكيناتو 6-4 و7-6 (7-4)، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس في البطولة على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-2 و6-صفر، والأرجنتيني فيديريكو دلبونيس السابع في المنافسات على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6-4 و7-6 (7-5)، والأرجنتيني كارلوس بيرلوك الثامن في البطولة على البرازيلي تياغو مونتيرو 4-6 و6-4 و6-4.
وتغلب أيضاً الإيطالي أليساندرو جانيسي على البرازيلي روجيرو دوترا سيلفا 6-4 و6-3، والنمسوي جيرالد ميلتسر على الدومينيكاني فيكتور أستريا 6-2 و7-6 (7-3)، والنروجي كاسبر رود على الياباني أكيرا سانتيلان 6-4 و6-4، والأرجنتيني غيدو بيا البرازيلي غييرمي كليزار 6-2 و6-3.