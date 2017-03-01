دورة ساو باولو: كويفاس وكارينيو بوستا يبدآن مشوارهما من الدور الثاني

وصنف كويفاس في المركز الثالث في البطولة، وسيلاقي في المحطة الأولى الأرجنتيني فاكوندو باغنيس الفائز على الصربي دوشان لايوفيتش 6-2 و7-5.

من جانبه، يلتقي كارينيو بوستا المصنف أول في البطولة مع البرازيلي جواو سوزا الذي هزم الأرجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-2 و7-6 (7-3).

وأعفي المصنفون الأربعة الأوائل من خوض الدور الأول، وسيلعب الإسباني ألبرتو راموس الثاني في البطولة مع البرتغالي غاستاو إلياس الفائز على البرازيلي أورلاندو لوز 6-2 و7-5، والبرتغالي جواو سوزا الرابع في البطولة مع الأرجنتيني رنزو أوليفو الذي تغلب على الإسباني إينيغو سرفانتس 7-6 (8-6) و6-4.

وفاز في الدور الأول الإيطالي فابيو فونييني الخامس في البطولة على مواطنه ماركو تشيكيناتو 6-4 و7-6 (7-4)، والأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس في البطولة على البرازيلي توماس بيلوتشي 6-2 و6-صفر، والأرجنتيني فيديريكو دلبونيس السابع في المنافسات على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6-4 و7-6 (7-5)، والأرجنتيني كارلوس بيرلوك الثامن في البطولة على البرازيلي تياغو مونتيرو 4-6 و6-4 و6-4.

وتغلب أيضاً الإيطالي أليساندرو جانيسي على البرازيلي روجيرو دوترا سيلفا 6-4 و6-3، والنمسوي جيرالد ميلتسر على الدومينيكاني فيكتور أستريا 6-2 و7-6 (7-3)، والنروجي كاسبر رود على الياباني أكيرا سانتيلان 6-4 و6-4، والأرجنتيني غيدو بيا البرازيلي غييرمي كليزار 6-2 و6-3.