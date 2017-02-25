تنس المحترفين
Reuters

دورة ريو دي جانيرو: تييم يتابع طريقه نحو النهائي

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تابع النمساوي دومينيك ثييم المصنف ثانياً طريقه نحو المباراة النهائية لدورة ريو دي جانيرو البرازيلية الدولية في كرة المضرب بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-2 و6-3 في ربع النهائي.

وبلغ الدور نصف النهائي أيضاً الإسباني بابلو كارينو الرابع بفوزه على الأوكراني ألكسندر دولغوبولوف 7-6 (6-4) و6-7 (2-6) و1-0 ثم بداعي الإنسحاب.

وفي مباراتين أخريين، تغلب النرويجي كاسبر رود على البرازيلي ثياغو مونتيرو 6-2 و7-6 (7-2)، والإسباني ألبرت راموس على الأرجنتيني نيكولاس كيكر 6-2 و6-3.

وكانت الدورة خسرت حامل لقبها الموسم الماضي الأوروغواياني بابلو كويفاس بخسارته في الدور الأول.
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