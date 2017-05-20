دورة روما: دجوكوفيتش يبلغ نصف النهائي

وكانت المواجهة بين دجوكوفيتش ودل بوترو قد توقفت مساء الجمعة بسبب المطر، وكان فيها الصربي متقدماً 6-1 و2-1 في المجموعة الثانية.

ويلتقي الصربي في نصف النهائي السبت أيضاً النمساوي دومينيك ثييم السابع الفائز الجمعة على الإسباني رافاييل نادال الرابع 6-4 و6-3.

وكان دجوكوفيتش المتوّج في روما بأربعة ألقاب خسر دورة 2016 أمام البريطاني أندي موراي الذي فقد لقبه في الدور الثالث الثلاثاء الماضي.