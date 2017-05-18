وفاز دجوكوفيتش المصنف ثانياً في الدور الثالث على الاسباني روبرتو باوتيستا اغوت 6-4 و6-4، وسيواجه في مباراته المقبلة الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الفائز على الياباني كي نيشيكوري 7-6 (7-4) و6-3.

وهي المرة الحادية عشرة تواليا يبلغ الصربي (29 عاماً) ربع نهائي دورة روما التي أحرز لقبها أربع مرات آخرها عام 2015، علماً أنه خسر نهائي 2016 أمام البريطاني آندي موراي الذي فقد لقبه مبكراً بخسارته الثلاثاء أمام الايطالي فابيو فونييني في الدور الثاني.

ويعاني دجوكوفيتش كثيراً منذ بداية الموسم بعد أن فقد الألقاب التي أحرزها في الفترة ذاتها من العام الماضي وآخرها في دورة مدريد حيث خسر في نصف النهائي أمام الإسباني رافايل نادال.

وخرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثالث من الدور الثالث بخسارته أمام الأميركي جون ايسنر 6-7 (1-7) و4-6.

ويلتقي الأميركي في ربع النهائي الكرواتي مارين سيليتش السادس الفائز على البلجيكي دافيد غوفان التاسع 6-3 و6-4.

وتأهل الكندي ميلوش راونيتش الخامس إلى دور الثمانية أيضاً بفوزه على التشيكي توماس برديتش 6-3 و6-2، وسيواجه الألماني الكسندر زفيريف الفائز على الإيطالي فابيو فونييني 6-3 و6-3.

ولدى السيدات، حجزت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة بطاقتها إلى ربع النهائي على حساب الألمانية يوليا جورج 7-5 و6-4.

وتلتقي موغوروتسا في ربع النهائي الأميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاماً في 17 حزيران/يونيو المقبل) التاسعة الفائزة بصعوبة على البريطانية جوانا كونتا 6-1 و3-6 و6-1.

وتحمل لقب الدورة الشقيقة الصغرى لفينوس، سيرينا، الا أنها تغيب عن نسخة هذه السنة بسبب الحمل.

وتأهلت الى ربع النهائي الرومانية سيمونا هاليب السادسة بفوزها على الروسية اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-1 و4-6 و6-صفر.

وتواجه هاليب في مباراتها المقبلة الأستونية انيت كونتافييت المتأهلة من التصفيات والفائزة بدورها بسهولة على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 6-1 و6-1.

وكانت كونتافييت حققت الأربعاء مفاجأة كبيرة بفوزها على الألمانية أنجيليك كيربر الأولى 6-4 و6-صفر.

وفي الدور الثالث أيضاً، فازت الأسترالية داريا غافريلوفا على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة 2-6 و7-5 و6-4، والهولندية كيكي برتنز على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 7-6 (7-3) و6-1.