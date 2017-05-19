دورة روما: إيسنر يلتقي زفيريف في نصف النهائي
تأهل العملاق الأميركي جون إيسنر (2,08 م) الجمعة للدور نصف النهائي لدورة روما الإيطالية الدولية، خامس دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش المصنف سادساً 7-6 (7-3) و2-6 و7-6 (7-2) في ربع النهائي.
ويلتقي إيسنر غير المصنف في هذه الدورة، في نصف النهائي الألماني ميشا زفيريف السادس عشر في الدورة والفائز على الكندي ميلوش راونيتش الخامس 7-6 (7-4) و6-1.
ويلعب لاحقاً في ربع النهائي الإسباني رافايل نادال الرابع مع النمسوي دومينيك تييم الثامن، والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.