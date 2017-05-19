دورة روما: إيسنر يلتقي زفيريف في نصف النهائي

ويلتقي إيسنر غير المصنف في هذه الدورة، في نصف النهائي الألماني ميشا زفيريف السادس عشر في الدورة والفائز على الكندي ميلوش راونيتش الخامس 7-6 (7-4) و6-1.

ويلعب لاحقاً في ربع النهائي الإسباني رافايل نادال الرابع مع النمسوي دومينيك تييم الثامن، والصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني مع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.