دورة روتردام: كليزان إلى ربع النهائي

ويلتقي كليزان الذي أحرز اللقب العام الماضي على حساب الفرنسي غايل مونفيس، في الدور المقبل مع التشيكي توماس برديتش الرابع أو الفرنسي ريشار غاسكيه الذي فاز اليوم في الدور الأول على الصربي فيكتور ترويسكي 6-4 و6-2.

وكان كليزان تخطى الدور الأول بفوز صعب على الإسباني فرناندو فرداسكو 6-4 وصفر-6 و6-1.

وتأهل لربع النهائي أيضا الفرنسيان جو ويلفريد تسونغا السادس وبيار هوغ هيربر بعد فوز الأول على اللوكسمبورغي جيل مولر 6-4 و6-2 في ما يقارب الساعة (ساعة ودقيقة واحدة)، والثاني على الروسي يفغيني دونسكوي 6-2 و7-6 (7-4).

وسيلتقي تسونغا في الدور المقبل مع أحد الكرواتيين مارين سيليتش المصنف أول او بورنا كوريتش.

من جانبه، يقابل هيربر مواطنه جيل سيمون أو النمسوي دومينيك ثييم (23 عاما) المصنف ثانيا الذي حسم اليوم مواجهة الجيل الصاعد في الدور الأول مع الألماني الكسندر زفيريف (19 عاما) بفوزه عليه 3-6 و6-3 و6-4.

ديميتروف في مواجهة ايستومين



وفي الدور الأول اليوم، فاز البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثالثا على الروسي اندري كوزنتسوف 6-3 و6-2، والبلغاري غريغور ديميتروف، الخامس على الألماني ميشا زفيريف 6-7 (4-7) و6-2 و6-4.

وحقق ديمتروف (25 عاما) صاحب أفضل بداية هذا العام بعد تتويجه في دورتي سيدني وصوفيا، فوزه الخامس عشر هذا العام مقابل هزيمة واحدة في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة، أول البطولات الأربع الكبرى أواخر الشهر الماضي، على يد الإسباني رافايل نادال.

وحقق ديميتروف 11 إرسالا ساحقا، ونجح في كسر إرسال منافسه أربع مرات من أصل تسع فرص، وأنهى المباراة في أقل من ساعتين.

ويلتقي ديميتروف في ربع النهائي مع الأوزبكستاني دينيس ايستومين الذي هزم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني في العالم في الدور الثاني من البطولة عينها ومنعه من مواصلة حملة الدفاع عن اللقب.

وتأهل ايستومين إلى الدور الثاني الاثنين بفوزه على البريطاني الياز بيديني 6-3 و7-6 (7-3).