دورة روتردام: تسونغا يصطدم بغوفان في النهائي
تأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف سادساً إلى المباراة النهائية من دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب بفوزه على التشيكي توماس برديتش الرابع 6-3 و6-4 اليوم السبت.
ويلتقي تسونغا في النهائي مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الفرنسي بيار هوغ هيربير 6-1 و6-3.
وكان هيربير حقق مفاجأة من العيار الثقيل في ربع النهائي بفوزه على النمساوي دومينيك ثييم 6-4 و7-6 (7-3).
ويملك تسونغا في جعبته 12 لقباً في مسيرته الاحترافية لكنه توّج باللقب الأخير له في ماتز عام 2015، وبلغ النهائي للمرة الأخيرة في دورة فيينا عام 2016.