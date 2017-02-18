دورة روتردام: تسونغا يصطدم بغوفان في النهائي

ويلتقي تسونغا في النهائي مع البلجيكي دافيد غوفان الفائز على الفرنسي بيار هوغ هيربير 6-1 و6-3.

وكان هيربير حقق مفاجأة من العيار الثقيل في ربع النهائي بفوزه على النمساوي دومينيك ثييم 6-4 و7-6 (7-3).

ويملك تسونغا في جعبته 12 لقباً في مسيرته الاحترافية لكنه توّج باللقب الأخير له في ماتز عام 2015، وبلغ النهائي للمرة الأخيرة في دورة فيينا عام 2016.