دورة روتردام: تسونغا بطلاً على حساب غوفان

وحقق تسونغا (31 عاماً) الفوز رقم 401 منذ احترافه، واللقب الثالث عشر في مسيرته، والأول بعد تتويجه في دورة ماتز الفرنسية عام 2015، علماً بأنه خاض آخر نهائي العام الماضي في دورة فيينا.

والفوز هو الرابع مقابل هزيمتين لتسونغا في المواجهات المباشرة مع غوفان المصنف عاشراً عالمياً والذي خسر اليوم النهائي السادس وفشل في إحراز اللقب الثالث بعد تتويجه عام 2014 في دورتي ماتز وكيتسبول النمساوية.