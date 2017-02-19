دورة روتردام: تسونغا بطلاً على حساب غوفان
أحرز الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف سادساً لقب بطل دورة روتردام الهولندية للتنس البالغة جوائزها نحو 1.845 ألف يورو، بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان الثالث 4-6 و6-3 و6-1 الأحد في المباراة النهائية.
وحقق تسونغا (31 عاماً) الفوز رقم 401 منذ احترافه، واللقب الثالث عشر في مسيرته، والأول بعد تتويجه في دورة ماتز الفرنسية عام 2015، علماً بأنه خاض آخر نهائي العام الماضي في دورة فيينا.
والفوز هو الرابع مقابل هزيمتين لتسونغا في المواجهات المباشرة مع غوفان المصنف عاشراً عالمياً والذي خسر اليوم النهائي السادس وفشل في إحراز اللقب الثالث بعد تتويجه عام 2014 في دورتي ماتز وكيتسبول النمساوية.