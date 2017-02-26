دورة ديلراي بيتش: سوك يتوج باللقب دون خوض النهائي

توج الأميركي جاك سوك المصنف ثالثاً في البطولة بلقبه الثاني هذا الموسم والثالث في مسيرته دون أن يلعب، وذلك بعدما أجبرت الاصابة منافسه الكندي ميلوش راونيتش الأول في البطولة على الانسحاب من المباراة النهائية لدورة ديلراي بيتش الأميركية (250 نقطة) في كرة المضرب.

وأعلن راونيتش (26 عاماً) انسحابه من المباراة النهائية قبيل انطلاقها بسبب إصابة عضلية في فخذه الأيمن، ما فتح أمام سوك (24 عاما) الذي سبق له ان خسر ثماني من المواجهات العشر السابقة مع منافسه الكندي، للفوز بلقبه الثاني في 2017 (توج بطلاً لدورة أوكلاند) والثالث في مسيرته (توج بلقب هيوستن عام 2015) من أصل 7 مباريات نهائية.

اما راونيتش، فحرمته الإصابة من فرصة المنافسة على لقبه الأول لهذا الموسم والتاسع في مسيرته.