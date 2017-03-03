دورة دبي: موراي وفرداسكو إلى المباراة النهائية

في الدور نصف النهائي اليوم الجمعة، فاز موراي على الفرنسي لوكاس بوي السابع 7-5 و6-1، وفرداسكو على الهولندي روبن هازه 7-6 (7-5) و5-7 و6-1.

في المباراة الأولى، استمرت معاناة موراي في الدورة، فبعدما أنقذ 7 نقاط حاسمة في مواجهته أمام الألماني فيليب كولشرايبر أمس الخميس في ربع النهائي، وجد صعوبة كبيرة أمام بوي خصوصاً في المجموعة الأولى.

وبدأ موراي المباراة بقوة وكسب 3 أشواط متتالية بعدما كسر إرسال الفرنسي في الشوط الثاني، بيد أن الاخير رد بقوة وبكسبه 4 أشواط متتالية ليتقدم 4-3 كاسراً إرسال البريطاني مرتين في الشوطين الخامس والسابع.

واستعاد موراي توازنه وكسب شوطين متتاليين ليتقدم 5-4، قبل أن يدرك بوي التعادل 5-5، ثم كسب البريطاني شوطين متتاليين لينهي المجموعة في صالحه 7-5 في ساعة و10 دقائق.

وأنهار الفرنسي في المجموعة الثانية التي كسبها موراي بسهولة 6-1.

وفي الثانية، احتاج فرداسكو إلى ساعتين و15 دقيقة للتخلص من عقبة هازه وبلوغ النهائي الثاني والعشرين في مسيرته الاحترافية.

وهو الفوز الثالث على التوالي لفرداسكو على هازه والرابع في 7 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

ويرصد فرداسكو اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية والاول منذ تتويجه بلقب دورة بوخارست العام الماضي على حساب بويي.

في المقابل، فشل هازه في بلوغ النهائي السادس في مشواره الاحترافي.