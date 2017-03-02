دورة دبي: فرداسكو يخرج مونفيس من ربع النهائي

ويتزايد تساقط المصنفين مع الاقتراب من الأدوار النهائية، ولحق مونفيس بالسويسريين ستانيسلاس فافرينكا (الثاني) وروجيه فيدرر (الثالث) والتشيكي توماس برديتش (الخامس) والإسباني روبرتو باوتيستا (السادس).

ورغم نجاحه في 10 إرسالات ساحقة، لم يستطع مونفيس تخطي عقبة فرداسكو مصنف 35 عالمياً) الذي أنهى المجموعة الأولى بزمن 35 دقيقة، وتقدّم في الثانية 3-2 بعد أن كسر إرسال منافسه قبل أن توقف الأمطار المباراة لنصف ساعة.

وبعد معاودة اللعب، تقدّم فرداسكو5-3 ثم فاز بالمجموعة 7-5 والمباراة في 81 دقيقة محققاً فوزه الأول على الفرنسي في أربع مواجهات بينهما.

وقال الإسباني بعد الفوز: "لعبت مباراة شبه مثالية (...) أنا سعيد جداً لأنها سارت كما كنت أتمنى"، مضيفاً "بعد توقف الأمطار، حاولت التركيز أكثر والحفاظ على المستوى الذي قدمته قبل هطولها".

وختم: "أنا سعيد جداً لأنني بلغت نصف النهائي. سأخلد للراحة قليلاً من أجل أن أكون جاهزاً لمباراة الغد".

وفاز فرداسكو (33 عاماً) حتى الآن بسبعة ألقاب (في 14 مباراة نهائية) آخرها في بودابست في 2016 على حساب الفرنسي لوكاس بويي (6-3 و6-2)، وبلغ أفضل تصنيف له هو الثامن عالمياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أمّا تصنيفه راهناً فهو 35 عالمياً.

ويلتقي فرداسكو في ربع النهائي الهولندي روبن هازه الذي أنهى مغامرة البوسني دامير دجمهور 6-2 و4-6 و6-4.

وكان دجمهور أخرج فافرينكا من الدور الأول وجرّده من اللقب.