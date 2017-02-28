دورة دبي: فافرينكا يفقد اللقب بسقوطه عند الحاجز الأول

وكان فافرينكا توج بلقب العام الماضي على حساب القبرصي ماركوس بغداديس.

وعانى السويسري من إصابة مطلع الشهر الحالي أبعدته عن دورة روتردام الهولندية الأسبوع قبل الماضي.

ويلتقي دجمهور في الدور الثاني الإسباني مارسيل غرانويرس الذي حجز بطاقته بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2.

وبلغ الدور الثاني أيضاً الروسي يفغيني دونسكوي المتأهل من التصفيات بفوزه على مواطنه ميخائيل يوجني 6-4 و6-4.

ويواجه دونسكوي في الدور الثاني السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً الذي بدأ سعيه لإحراز اللقب بفوزه بسهولة على الفرنسي بونوا بير 6-1 و6-3 الاثنين.

كما تأهل الاسباني فرناندو فرداسكو بتغلبه على الإيطالي أندرياس سيبي 6-2 و7-5، وسيواجه في الدور الثاني مواطنه روبرتو باوتيستا.

ويبدأ البريطاني آندي موراي المصنف أول مشواره في الدورة اليوم أيضاً ضد التونسي مالك الجزيري.