دورة بوينوس أيرس: دولغوبولوف يتوّج باللقب

واللقب هو الثالث لدولغوبولوف (28 عاماً) المصنف 66 عالمياً، والأول منذ 2012 حين توّج في واشنطن على حساب الألماني تومي هاس، علماً بأنه أحرز باكورة ألقابه عام 2011 في دورة أوماغ الكرواتية على حساب الكرواتي مارين سيليتش.

وخاض دولغوبولوف اليوم النهائي السابع في مسيرته وحقق فوزه الأول على الياباني نيشيكوري بعد أن خسر أمامه في المواجهات الخمس السابقة آخرها العام الماضي في الدور الأول لدورة ميامي الأميركية وربع نهائي دورة برشلونة.

وهنّأ نيشيكوري المصنف خامساً على العالم خصمه، قائلاً: "لقد لعب أفضل منّي واستحق الفوز".

وفشل تنيشيكوري في إحراز اللقب الثاني عشر له علماً بأنه خاض اليوم النهائي الثاني والعشرين.