دورة بودابست: خروج كارلوفيتش وفرداسكو يفقد اللقب

وخسر كارلوفيتش أمام البريطاني ألياز بيديني 4-6 و3-6، وفرداسكو أمام الصربي لاسلو دجيري المتأهل من التصفيات 6-2 و6-7 (4-7) و2-6.

وكان فرداسكو توج بنسخة العام الماضي بفوزه على الفرنسي لوكاس بوي في النهائي 6-3 و6-2.

ويلتقي بيديني ودجيري في نصف النهائي.

ويبحث بيديني (27 عاما ومصنف 68 عالميا) عن لقبه الاحترافي الأول وتبقى أفضل نتيجة له وصوله إلى نهائي دورة تشيناي الهندية عام 2015 حيث خسر أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

أما بالنسبة لدجيري (21 عاما ومصنف 184 عالميا)، فبلوغه دور الأربعة يعتبر أفضل نتيجة له على الإطلاق في دورات رابطة المحترفين وهو يأمل مواصلة مغامرته من أجل محاولة إحراز باكورة ألقابه.

وواصل بوي وصيف البطل والمصنف أول مشواره وبلغ نصف النهائي بفوزه على السلوفاكي مارتن كليزان 6-4 و6-3.

ويلتقي بوي في نصف النهائي الإيطالي باولو لورنتسي السادس والفائز على الروسي أندري كوزنتسوف 6-4 و6-4.