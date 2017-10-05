دورة بكين: نادال دون عناء

في الدور الثاني، لم يجد نادال صعوبة تذكر في الحاق الهزيمة بالروسي كارن خاتشانوف الذي يصغره بعشر سنوات والمصنف 42 عالمياً، 6-3 و6-3.

وكسر نادال (31 عاماً) الفائز هذا العام بلقبين كبيرين في رولان غاروس الفرنسية وفلاشينغ ميدوز الأميركية، ارسال خاتشانوف في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، ثم في الشوط الثالث من الثانية وأنهى المباراة في أقل من ساعة ونصف.

ولم يواجه نادال أي صعوبة خلافاً لمباراته الافتتاحية حيث حقق الفوز بشق النفس على الفرنسي لوكاس بويي بثلاث مجموعات 7-6 (8-6) و7-5 بعد أن خسر المجموعة الأولى 4-6 وأنقذ كرتين في الثانية لتفادي الخروج المبكر.

ويلتقي نادال في ربع النهائي مع الأميركي العملاق جون إيسنر المصنف سادساً في الدورة و17 في العالم، الذي تغلب بسهولة على الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-صفر و6-3.

وتميل الكفة لصالح "الماتادور" الإسباني الذي فاز على الأميركي في المواجهات الست السابقة بينهما.

