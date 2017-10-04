دورة بكين: كيروس يقصي زفيريف

واستبعد اللاعب الأسترالي الموهوب وصاحب الطباع الشرسة، قبل عام من دورة شنغهاي بعد إطلاقه عبارات نابية في وجه الجمهور المحلي في المباراة ضد ميشا زفيريف نفسه.

ولم تختلف الحال في مباراته مع زفيريف اليوم حيث رمى بمضربه أرضاً ونال تنبيها من حكم المباراة خلال المجموعة الأولى الذي خسرها أمام منافسه الألماني. الا أنه دخل المجموعة الثانية أكثر تصميما ليعادل النتيجة قبل أن يسحمها في الثالثة.

واعتبر كيريوس أن مواجهة زفيريف بعد عام من شنغهاي وفي بكين تحديداً كانت فرصة مثالية له ليؤكد ما وصل اليه اليوم، وقال: "خضت مباراة اليوم وكلي تصميم على تلميع صورتي. أردت أن أثبت لنفسي كم تطور مستواي".

وضرب كيريوس موعداً مع البلجيكي ستيف دارسيس الذي هزم الصربي دوشان لايوفيتش 6-3 و6-4.

وفاز أيضاً الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس على البريطاني ألياز بيديني 6-صفر و4-صفر ثم بالانسحاب.

ويلتقي الاسباني في الدور المقبل البلغاري غريغور ديميتروف الثالث ووصيف العام الماضي، والذي تغلب على الأرجنتيني خوان مانويل دل بوترو 7-6 (8-6) و7-5.