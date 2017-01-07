دورة بريزبين: ديميتروف يجرد راونيتش من لقبه

ويبدو أن ديميتروف الذي يبلغ نهائي هذه الدورة للمرة الثانية بعد عام 2013، يشكل عقدة لراونيتش لأنه يتفوق على الأخير للمرة الرابعة على التوالي، أولها في الدور ربع النهائي لدور بريزبين بالذات عام 2013، ثم في الدور الثالث لبطولة أُستراليا المفتوحة 2014، وآخرها العام الماضي في نصف نهائي بكين.

ولم يحقق اللاعب الكندي، البالغ 26 عاماً والذي تغلب في ربع النهائي على الإسباني رافايل نادال، سوى فوز يتيم على ديميتروف (28 عاماً) من أصل 5 مواجهات بينهما، ويعود إلى اللقاء الأول بينهما عام 2011 في ربع نهائي دورة ستوكهولم.

ويأمل ديميتروف الفوز بلقبه الأول منذ 2014 والخامس في مسيرته من أصل 10 مباريات نهائية، إلا أن المهمة لن تكون سهلة ضد الياباني كي نيشكوري الثالث على البطولة الذي أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا الثاني بالفوز عليه 7-6 (7-3) و6-3.

وحرم نيشيكوري منافسه السويسري من افتتاح الموسم بلقب للسنة الرابعة على التوالي (أحرز لقب دورة تشيناي في المواسم الثلاثة الماضية).

وسيخوض اللاعب الياباني، البالغ من العمر 27 عاماً والمصنف خامساً عالمياً، النهائي الحادي والعشرين في مسيرته الاحترافية، على أمل إحراز لقبه الثاني عشر من خلال تأكيد تفوقه على ديميتروف وتحقيق فوزه الخامس في خامس مواجهة تجمعه باللاعب البلغاري.