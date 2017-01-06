دورة بريزبين: بليسكوفا وكورنيه في النهائي ونادال يغادر

انسحبت الإسبانية غاربينيي موغوروتسا المصنفة رابعة في البطولة من مواجهتها مع الفرنسية إليزيه كورنيه الجمعة في نصف نهائي دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب بسبب إصابة عضلية في فخذها.

وكانت كورنيه متقدمة 4-1 في المجموعة الأولى عندما أعلنت موغوروتسا، السابعة عالمياً وبطلة رولان غاروس 2016، انسحابها.

وتلتقي كورنيه في النهائي التشيكية كارولينا بليسكوفا السادسة عالمياً والفائزة على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-2 و6-4، والتي اخرجت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة اولى في ربع النهائي.

نادال يغادر

عانى السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثانيًا في البطولة قبل تخطيه البريطاني كايل إدموند 6-7 (2-7) و6-4 و6-4.

ويسعى فافرينكا لاحراز لقب دورة جديدة في أول أسبوع من السنة للعام الرابع توالياً بعد ثلاثيته في تشيناي.

ويلتقي فافرينكا في نصف النهائي، الياباني كي نيشيكوري الثالث في البطولة الذي تخطى الأسترالي جوردان تومسون المشارك ببطاقة دعوة 6-1 و6-1 في 62 دقيقة.

وأقصى البلغاري غريغور ديميتروف السابع في البطولة خصمه النمسوي دومينيك ثييم 6-3 و4-6 و6-3، ليلاقي الكندي ميلوش راونيتش، الأول في البطولة وحامل اللقب الفائز على الإسباني رافايل نادال الخامس في المنافسات، 4-6 و6-3 و6-4.