دورة برشلونة - ثييم يتأهل وفيرر يغادر

وأعفي ثييم على غرار المصنفين السبعة الأوائل الآخرين من خوض الدور الأول.

وخرج الإسباني المخضرم دافيد فيرر من الدور الثاني بخسارته أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 3-6 و4-6.

وكان فيرر وصل إلى المباراة النهائية أربع مرات أعوام 2008 و2009 و2011 و2012 وخسرها جميعها أمام مواطنه رافاييل نادال.

وتوج نادال المصنف ثالثاً في البطولة باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، وهو يسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.

وسيبدأ الإسباني حملة الدفاع عن لقبه ضد البرازيلي روجيرو دوترا سيلفا الفائز على الأرجنتيني رنزو أوليفو 6-1 و6-1.

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز الألماني ألكسندر زفيريف الثامن في البطولة على الإسباني نيكولاس ألماغرو 7-6 (7-4) و4-6 و6-4، والياباني يويتشي سوغيتا على الفرنسي ريشار غاسكيه 4-6 و6-3 و7-6 (7-3).

وفي الدور الأول، فاز الأسترالي برنارد توميتش على الألماني داستن براون 7-5 و4-6 و6-2، والألماني يان-لينارد شتروف على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 7-5 و6-3، والكوري الجنوبي تشونغ هيون على الأوزبكي دنيس إيستومين 6-4 و6-4، والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على الياباني تارو دانييل 6-3 و6-1.