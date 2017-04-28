دورة برشلونة: تييم إلى نصف النهائي

ويلتقي تييم في نصف النهائي البريطاني آندي موراي الأول أو الإسباني ألبرت راموس فينولاس اللذين يلعبان لاحقاً.

ويلعب اليوم أيضاً الإسباني رافايل نادال الثالث وحامل اللقب مع الكوري الجنوبي هيون تشونغ المتأهل من التصفيات، والأرجنتيني هوراسيو سيبالوس مع الروسي كارن خاتشانوف.

وتوج نادال (30 عاماً) باللقب العام الماضي على حساب الياباني كي نيشيكوري، ويحمل أيضاً الرقم القياسي فيها بتسعة ألقاب، ويسعى إلى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.