دورة بازل: فيدرر إلى الدور الثاني بصعوبة

واحتاج فيدرر (37 عاماً) الباحث عن لقب تاسع في دورة مسقط رأسه، إلى ساعتين و11 دقيقة لتخطي الصربي المصنف 35 عالمياً، وعانى في بعض المراحل على إرساله، لاسيماً في المجموعة الثانية.

وكان السويسري كشف في نهاية الأسبوع الماضي، أنه عانى لنحو ثلاثة أشهر من إصابة في اليد، مؤكداً أنه تخطى آثارها حالياً، علما أن دورة بازل هي ثاني دورة فقط يشارك فيها بعد خروجه من الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، أمام الأسترالي جون ميلمان.

وكان فيدرر حامل الرقم القياسي في البطولات الكبرى مع 20 لقباً، أمام فرصة مواجهة ميلمان مجدداً في الدور الثاني للدورة السويسرية، إلا أن الأخير سقط اليوم أمام الألماني يان-لينارد شتروف 6-7 (3-7) و2-6.

واكتفى السويسري هذا الموسم بإحراز ثلاثة ألقاب هي بطولة أستراليا المفتوحة، ودورتي روتردام الهولندية وشتوتغارت الألمانية، وتلقى خلال الصيف خسارات غير متوقعة لاسيما في بطولة ويمبلدون الإنكليزية (في ربع النهائي أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون)، والولايات المتحدة المفتوحة.

وفي أبرز مباريات الدور الأول للدورة السويسرية، فاز الكرواتي مارين سيليتش السادس عالمياً على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و6-2، ليلاقي في الدور الثاني الروماني ماريوس كوبيل الفائز على الأميركي راين هاريسون 6-2 و7-6 (8-6).

كما فاز الروسي دانييل مدفيديف على الألماني ماسيميليان مارتيرير 6-3 و7-5، ليلاقي في الدور المقبل الإيطالي أندرياس سيبي على الياباني تارو دانيال 6-صفر و6-4.

