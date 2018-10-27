دورة بازل: النهائي الرابع عشر لفيدرر

وخلافاً لمبارياته الثلاث السابقة، لم يواجه فيدرر الثالث عالمياً أي صعوبة في تخطي مدفيديف وبلوغ نهائي الدورة المفضلة والبالغ مجموع جوائزها نحو 2,5 مليون يورو، فنال تصفيق الجمهور عند حصوله على كل نقطة.

ولم يعط فيدرر، صاحب 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، الفرصة لمنافسه الروسي (22 عاماً ومصنف 20 عالمياً) لالتقاط الأنفاس، وانهى المجموعة الأولى 6-1، ثم تقدم في الثانية 5-1 قبل أن يختتمها 6-4 والمباراة في ساعة وأربع دقائق.

واستعاد فيدرر الثقة بالنفس بعد ثلاث مباريات صعبة خسر فيها مجموعتين أمام الصربي فيليب كرايينوفيتش (في الدور الأول) والفرنسي جيل سيمون (ربع النهائي).

ويلتقي فيدرر في النهائي الأحد مع الروماني ماريوس كوبيل المصنف 93 عالمياً الذي حقق مفاجأة بالفوز على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني (الخامس في العالم) 6-3 و6-7 (6-8) و6-4 في ساعتين و30 دقيقة.

ويطمح السويسري إلى إحراز اللقب التاسع في مسقط رأسه، والرابع هذا الموسم، فيما سيحاول كوبيل القادم من التصفيات إحراز باكورة ألقابه في سن الثامنة والعشرين في ثاني نهائي يخوضه بعد أن فشل في محاولته الأولى في دورة صوفيا هذا العام.