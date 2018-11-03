دورة باريس: لقاء مرتقب في نصف النهائي بين فيدرر وديوكوفيتش

وتغلب ديوكوفيتش على الكرواتي مارين سيليتش السابع وفيدرر على الياباني كي نيشيكوري الحادي عشر تواليا في ربع النهائي.

وستجمع المباراة نصف النهائية الثانية بين الروسي كارن خاتشانوف الذي أطاح بالألماني ألكسندر زفيريف الخامس، والنمسوي دومينيك تييم الثامن عالميا الذي أخرج حامل اللقب الأميركي جاك سوك الـ23 عالميا.

وتحمل المواجهة المقبلة بين السويسري والصربي الـ47 بينهما في دورات المحترفين، وتجمع بين لاعبين يعدان من الأفضل في التاريخ الحديث للعبة. ففيدرر حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20)، يبحث عن اللقب المئة في مسيرته الاحترافية.

ويشارك فيدرر في الدورة الفرنسية للمرة الأولى منذ 2015 حين خرج من الدور ثمن النهائي أمام الأميركي جون ايسنر، علما أنه أحرز لقبها مرة واحدة وذلك عام 2011.

أما ديوكوفيتش فيبحث عن تعزيز رقمه القياسي في الدورة الفرنسية وإحراز لقبها للمرة الخامسة، وهو سيعود مع صدور التصنيف الجديد للاعبين المحترفين الإثنين المقبل، لصدارة التصنيف للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، بعد انسحاب الإسباني رافايل نادال من باريس قبل خوض مباراته الأولى، بسبب آلام في عضلات البطن.

ويتفوق ديوكوفيتش على فيدرر في المواجهات المباشرة بواقع 24-22.

وفي مباراته الـ18 ضد سيليتش، حقق ديوكوفيتش فوزه السادس عشر على الكرواتي الذي فاز بالمجموعة الأولى بعدما أنقذ ثلاث فرص للصربي لكسر إرساله. ومع فوزه بهذه المجموعة، أنهى سيليتش سلسلة من 30 مجموعة من دون خسارة للصربي.

وعلى رغم تقدم سيليتش في المجموعة الثالثة 2-1 بعد كسر إرسال الصربي، رد الأخير بكسر سريع للإرسال، وأضاف اليه كسرا آخر في الشوط الثامن ضمن له بلوغ الدور نصف النهائي.

وقال الصربي "كان تحديا كبيرا. كنت قد خسرت الإرسال في المجموعة الثالثة. كان يمكن لهذه المباراة أن تؤول نتيجتها لأي منا (...) فزت بالمباراة، لكن في حال خسارتي، لكان فوز (سيليتش) مستحقا".

خاتشانوف يتابع مغامرته

الى ذلك، تابع الروسي كارن خاتشانوف مغامرته وأطاح بالألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا بالفوز عليه 6-1 و6-2 الجمعة.

واحتاج خاتشانوف المصنف 18 عالميا والذي تفوق بصعوبة على الأميركي جون إيسنر التاسع الخميس، إلى 70 دقيقة للتخلص من عقبة الألماني الذي بدا وكأنه يعاني من إصابة في الكتف، اذ استدعى المعالج الفيزيائي في المجموعة الأولى.

وارتكب الألماني العديد من الأخطاء المباشرة على غير عادته وبدا غير قادر على مجاراة قوة الروسي.

وهو الفوز الأول لخاتشانوف على زفيريف في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن، علما أن المواجهة الأولى بينهما كانت في الدور الأول لدورة سان بطرسبورغ الروسية عام 2016، والثانية هذا العام في الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس.

ويضرب خاتشانوف اليوم السبت موعدا في نصف النهائي مع تييم السادس والذي فاز على سوك السادس عشر 4-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و14 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لتييم على سوك في 4 مواجهات بينهما.

