وحقق الصربي فوزه الـ21 تواليا في دورات كرة المضرب هذه السنة، والتي شهدت خضوعه في مطلعها لعملية جراحية طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق، قبل أن يعود بقوة إلى المنافسات ويحرز لقب بطولتين كبيرتين (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية).

واقترب دجوكوفيتش الذي سيعود الأسبوع المقبل لصدارة التصنيف العالمي للمحترفين للمرة الأولى منذ عامين، بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال من الدورة الفرنسية قبل بدء مشاركته بها بسبب آلام في عضلات البطن، من لقاء مرتقب في الدور نصف النهائي مع السويسري روجيه فيدرر الثالث.

ويلتقي فيدرر في وقت لاحق الجمعة الياباني كي نيشيكوري العاشر.

ولحق دجوكوفيتش بالروسي كارين خاتشانوف والنمساوي دومينيك تييم بعدما تابع الأول مغامرته في الدورة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 6-1 و6-2، وجرّد الثاني الأميركي جاك سوك السادس عشر من اللقب بالفوز عليه 4-6 و6-4 و6-4.

