العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

دورة باريس: دجوكوفيتش إلى نصف النهائي

من قبل

بلغ الصربي المصنف ثانيا نوفاك دجوكوفيتش الدور نصف النهائي لدورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب هذا الموسم، بفوزه في ربع النهائي الجمعة على الكرواتي مارين سيليتش الخامس 4-6، 6-2، و6-3.

Reuters

وحقق الصربي فوزه الـ21 تواليا في دورات كرة المضرب هذه السنة، والتي شهدت خضوعه في مطلعها لعملية جراحية طفيفة لمعالجة إصابة في المرفق، قبل أن يعود بقوة إلى المنافسات ويحرز لقب بطولتين كبيرتين (ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية).

واقترب دجوكوفيتش الذي سيعود الأسبوع المقبل لصدارة التصنيف العالمي للمحترفين للمرة الأولى منذ عامين، بعد انسحاب الإسباني رافاييل نادال من الدورة الفرنسية قبل بدء مشاركته بها بسبب آلام في عضلات البطن، من لقاء مرتقب في الدور نصف النهائي مع السويسري روجيه فيدرر الثالث.

ويلتقي فيدرر في وقت لاحق الجمعة الياباني كي نيشيكوري العاشر.

ولحق دجوكوفيتش بالروسي كارين خاتشانوف والنمساوي دومينيك تييم بعدما تابع الأول مغامرته في الدورة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 6-1 و6-2، وجرّد الثاني الأميركي جاك سوك السادس عشر من اللقب بالفوز عليه 4-6 و6-4 و6-4.
 

دورة باريس نوفاك دجوكوفيتش ألكسندر زفيريف كارن خاتشانوف
السابق فيدرر والجزيري إلى الدور الثال
اقرأ
فيدرر والجزيري إلى الدور الثالث في باريس
التالي