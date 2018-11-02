واحتاج خاتشانوف المصنف 18 عالميا والذي تفوق بصعوبة على الأميركي جون إيسنر الثامن الخميس، إلى 70 دقيقة للتخلص من عقبة الألماني الذي بدا وكأنه يعاني من إصابة في الكتف، اذ استدعى المعالج الفيزيائي في المجموعة الأولى.

وارتكب الألماني العديد من الأخطاء المباشرة على غير عادته وبدا غير قادر على مجاراة قوة الروسي.

وهو الفوز الأول لخاتشانوف على زفيريف في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن، علما أن المواجهة الأولى بينهما كانت في الدور الأول لدورة سان بطرسبورغ الروسية عام 2016، والثانية هذا العام في الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس.

وضرب خاتشانوف موعدا في نصف النهائي مع تييم السادس والذي فاز على سوك السادس عشر 4-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و14 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لتييم على سوك في 4 مواجهات بينهما.

ويلعب لاحقا الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني مع الكرواتي مارين سيليتش الخامس، والسويسري روجيه فيدرر الثالث مع الياباني كي نيشيكوري العاشر.