دورة اسطنبول: الجزيري يقصي حامل اللقب

وأعفي سيليتش الرابع عالميا والذي احرز لقب النسخة السابقة بفوزه على الكندي ميلوس روانيتش في النهائي، من خوض الدور الاول ضمن الاربعة الاوائل.

ولعب سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية (2014) ووصيف بطل ويمبلدون الانكليزية (2017) واستراليا المفتوحة (2018)، اليوم اول مباراة منذ خروجه قبل اسبوعين من ربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز (1000 نقطة) على يد الياباني كي نيشيكوري.

ويلتقي الجزيري (مصنف 78 عالميا) في ربع نهائي الدورة التركية البالغة جوائزها 486 الف يورو، مع التشيكي ييري فيسيلي الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-2 و2-6 و 7-6 (7-3).