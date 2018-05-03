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دوري أبطال أوروبا
تنس المحترفين

دورة اسطنبول: الجزيري يقصي حامل اللقب

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سقط الكرواتي مارين سيليتش المصنف أول عند الحاجز الأول وفقد لقبه بطلا لدورة اسطنبول التركية الدولية في كرة المضرب بخسارته الخميس في الدور الثاني أمام التونسي مالك الجزيري 4-6 و2-6.

AFP

 

وأعفي سيليتش الرابع عالميا والذي احرز لقب النسخة السابقة بفوزه على الكندي ميلوس روانيتش في النهائي، من خوض الدور الاول ضمن الاربعة الاوائل.

ولعب سيليتش، بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية (2014) ووصيف بطل ويمبلدون الانكليزية (2017) واستراليا المفتوحة (2018)، اليوم اول مباراة منذ خروجه قبل اسبوعين من ربع نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز (1000 نقطة) على يد الياباني كي نيشيكوري.

ويلتقي الجزيري (مصنف 78 عالميا) في ربع نهائي الدورة التركية البالغة جوائزها 486 الف يورو، مع التشيكي ييري فيسيلي الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-2 و2-6 و 7-6 (7-3).

مارين سيليتش مالك الجزيري دورة اسطنبول للتنس
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