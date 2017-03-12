دورة إنديان ويلز: متأهل من التصفيات يهزم موراي

وحقق بوسبيسيل المصنف 129 عالمياً والمتأهل من التصفيات، أهم انتصار في مسيرته، في المقابل، تابع موراي نتائجه المخيبة في صحراء كاليفورنيا حيث كانت أفضل نتيجة له بلوغه النهائي عام 2009 وخسارته أمام رافايل نادال.

وكان بوسبيسيل فشل في التغلب على موراي في أربع مباريات سابقة جمعت بينهما.