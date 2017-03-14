دورة إنديان ويلز: فافرينكا يتفوق على كولشرايبر

وخرج فافرينكا فائزاً للمرة الخامسة من أصل 5 مواجهات جمعته بمنافسه الألماني، وهو يأمل مواصلة أدائه الجيد في هذه الدورة التي تشكل عقدة له لأنه لم يسبق أن توج بلقبها.

ولم يحرز اللاعب السويسري، المتوج بثلاثة ألقاب كبرى في مسيرته، سوى لقب يتيم في دورات الماسترز حققه عام 2013 في مونتي كارلو.

قال فافرينكا عن ذلك: "كانت حقاً مباراة جيدة، المجموعة الأولى لم تكن سهلة بالتأكيد، لكن بالمجمل أنا سعيد بما قدمته في المباراة، إرسالي كان جيداً وأعتقد أني أتحرك بشكل أفضل وكل الأمور إيجابية حتى الآن".

وكان الفوز على إرسال كولشرايبر مرة في كل من المجموعتين كافياً لفافرينكا من أجل حجز بطاقته الى الدور الرابع حيث سيتواجه مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا الذي حقق المفاجأة بعدما أقصى التشيكي توماس بيرديتش الثالث عشر بالفوز عليه 1-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وتميز اللاعب الياباني البالغ من العمر 21 عاماً برباطة جأشه لأنه كان قاب قوسين أو أدنى من خسارة المباراة في الشوط العاشر من المجموعة الثانية، إلا أنّه أنقذ الموقف على إرساله وحسم المجموعة بشوط فاصل ثم حقق الفارق في بداية المجموعة الثالثة حين كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-1.

وكان الشوط الثالث في هذه المجموعة مفصلياً بالنسبة لتحديد هوية الفائز، وقد خرج نيشيوكا من المباراة ببطاقة التأهل إلى الدور الرابع للمرة الأولى له في إحدى دورات الماسترز.

وتحدث اللاعب الياباني عن مواجهة فافرينكا قائلاً: "ستكون (مباراة) مثيرة للاهتمام، لم يسبق لي أن تمرنت معه وبالتالي ستكون المرة الأولى التي نتواجد فيها بمواجهة بعضنا".

وفافرينكا هو اللاعب الأعلى تصنيفاً في النصف الأول من القرعة بعد الخروج المفاجئ من الدور الثاني للبريطاني آندي موراي، الأول عالمياً، على يد الكندي فاسيك بوسبيسيل المنصف 129 عالمياً.

وبلغ الدور الرابع أيضاً النمسوي دومينيك تييم الثامن بفوزه السهل على الألماني ميشا زفيريف 6-1 و6-4.

ويلتقي تييم، في مواجهته المقبلة مع الفرنسي غايل مونفيس العاشر الذي تغلب على الأميركي جون ايسنر 6-2 و6-4 في غضون ساعة و8 دقائق فقط.

أكد السويسري فافرينكا المصنف ثالثاً تفوقه على الألماني فيليب كولشرايبر وبلغ الدور الرابع من دورة إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب، أولى دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم بالفوز عليه الإثنين 7-5 و6-3.

وتوقف مشوار بوسبيسيل عند الدور الثالث بخروجه على يد الصاعد من التصفيات دوزان لايوفيتش بعد أن خسر أمامه 6-7 (4-7) و6-3 و5-7.

وكانت الفرصة قائمة أمام بوسبيسيل لحسم اللقاء عندما كان متقدماً 5-3 في المجموعة الثالثة والإرسال بحوزته لكن خسر الشوط نظيفاً، ثم حصل على فرصة أخرى في الشوط العاشر وفرط بها أيضاً، فكان الفوز من نصيب لايوفيتش الذي فاز في الأشواط الأربعة الأخيرة في المجموعة الحاسمة.

وبلغ الدور الرابع أيضاً الإسباني بابلو كارينو-بوستا دون أن يلعب بعد إنسحاب منافسه ومواطنه روبرتو باوتيستا السادس عشر، كما تأهل البلجيكي دافيد غوفان الحادي عشر بفوزه على الاسباني البرت راموس 7-6 (7-3) و6-4، والأوروغوياني بابلو كويفاس بفوزه على الإيطالي فابيو فونييني 6-1 و6-4.